Antalya’da feci kaza! Tır ile otel servisi çarpıştı: Çok sayıda yaralı var!
Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
01 Haziran 2024 19:15 - Güncelleme : 01 Haziran 2024 19:19
Antalya’da tır ile otel servisinin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı. Yaralıların tedavisi sürerken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Antalya’nın Manavgat ilçesinde tır ile otel servisinin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı. Kaza, Manavgat-Alanya D-400 Karayolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Mustafa H.'nin kullandığı bir otelin 07 AFY 497 plakalı servis aracı ile Yunus A.'nın kullandığı ve BİM A.Ş.'ye ait 34 DZF 857 plaka, 34 DZE 323 dorse plakalı tır çarpıştı.
Kazada servis aracı sürücüsü Mustafa H. ile araçta yolcu olarak bulunan Yaren S., Özbekistan uyruklu Angelika K., Cansu B., Nebi A., Muhammed Y., Adem Y. ve Mehmet E. yaralandı.
TEDAVİLERİ SÜRÜYOR
Yaralılar 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalelerinin ardından ambulansla Manavgat’ta bulunan hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı