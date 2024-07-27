Antalya'da feci kaza! Ukraynalı kadın hayatını kaybetti
Editör: Rümeysa Kaya / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
27 Temmuz 2024 13:25 - Güncelleme : 27 Temmuz 2024 13:33
Antalya'nın Alanya ilçesinde motosikletin çarptığı 63 yaşındaki Ukrayna uyruklu kadın yaya hayatını kaybetti.
Dün akşam saatlerinde Antalya'nın Alanya ilçesinde meydana gelen olayda, motosiklet sürücüsü H.B.C., yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Ukrayna uyruklu Valentyna Svitlychna 'ya (63) çarptı.
UKRAYNA UYRUKLU KADIN HAYATINI KAYBETTİ
Çarpmanın şiddetiyle Svitlychna ve motosiklet sürücüsü sürüklendi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Motosiklet sürücüsü H.B.C., sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası hastaneye götürüldü.
Svitlychna ise olay yerinde hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı