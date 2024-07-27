Antalya'da feci kaza! Ukraynalı kadın hayatını kaybetti

27 Temmuz 2024 13:25 - Güncelleme : 27 Temmuz 2024 13:33

TEM'de korkunç kaza! Ölü ve yaralılar var

TEM'de korkunç kaza! Ölü ve yaralılar var

3 çocuğu anne ve babasından ayıran korkunç kaza: 2 ölü, 4 yaralı

3 çocuğu anne ve babasından ayıran korkunç kaza: 2 ölü, 4 yaralı

Dün akşam saatlerinde Antalya'nın Alanya ilçesinde meydana gelen olayda, motosiklet sürücüsü H.B.C., yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Ukrayna uyruklu Valentyna Svitlychna 'ya (63) çarptı.

UKRAYNA UYRUKLU KADIN HAYATINI KAYBETTİ

Çarpmanın şiddetiyle Svitlychna ve motosiklet sürücüsü sürüklendi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Motosiklet sürücüsü H.B.C., sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası hastaneye götürüldü.

Svitlychna ise olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.