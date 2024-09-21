Antalya'da feci kaza! Yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var
Editör: Onur Kaya / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
21 Eylül 2024 15:35 - Güncelleme : 21 Eylül 2024 15:41
Antalya'da kontrolden çıkan yolcu otobüsü şarampole devrildi. Çok sayıda yaralının olduğu kazanın ardından yol trafiğe kapatıldı.
Antalya'da öğle saatlerinde korkunç bir trafik kazası meydana geldi. Kontrolden çıkan yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı.
YAĞMURLU YOLDA DEVRİLDİ
Kaza Korkuteli ilçesine bağlı Yukarı Karaman Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Yağmurun da etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan yolcu otobüsü devrildi.
OTOBÜSTEKİ 10 KİŞİ YARALI
İlk belirlemelere göre otobüsteki 10 kişi yaralandı. Yaralılara ilk müdahale, otobüste yolculuk yapan vatandaşlardan geldi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.
Kazanın ardından bölgede güvenlik önlemleri alan ekipler yolu trafiğe geçici olarak kapattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Ne kadar korkunç, Allah yaralılara şifa versin