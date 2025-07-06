Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
31°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Berkay Alptekin

Antalya'da hayvanat bahçesinden kaçan aslan 1 kişiyi yaraladı! Manavgat'ta 'Zeus' dehşeti

Antalya'da hayvan parkından kaçan aslan dehşet saçtı. Bir kişiyi yaralayan aslanı yakalamak için çalışma başlatılırken, aslanla yüz yüze gelen genç, o anları cep telefonuyla görüntüledi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
06.07.2025
saat ikonu 11:22
|
GÜNCELLEME:
06.07.2025
saat ikonu 11:22

'nın ilçesinde yer alan Ilıca Mahallesi'nde D-400 kara yolu yakınlarında faaliyet gösteren özel bir hayvan parkındaki "Zeus" isimli erkek , sabaha karşı kafesinden etti.

Hayvan parkına yaklaşık bir kilometre uzaklıktaki tarlasında çalışan Süleyman Kır, aslanın saldırısı sonucu yaralandı. Sağlık ekibince hastaneye kaldırılan yaralı tedaviye alındı.

Jandarma ve polis ekiplerince, hayvan parkının etrafında güvenlik önlemi alındı, bölgeye giriş çıkışlar kapatıldı.

Manavgat Kaymakamı Adil Karataş, hayvanın kafesinden nasıl kaçtığının henüz netlik kazanmadığını dile getirdi. Ekiplerin çalışma yaptığını anlatan Karataş, "Ormanın içine doğru kaçan aslanın, yakalanması için çalışmalar devam ediyor." ifadelerine yer verdi.

Antalya'da hayvanat bahçesinden kaçan aslan 1 kişiyi yaraladı! Manavgat'ta 'Zeus' dehşeti

ASLANI GÖRÜNCE CEP TELEFONUYLA KAYDA ALDI

Öte yandan, Bilal Faruk Zeybek isimli genç evlerinin yakınındaki otluk alanda çıkarak, uzaklaşan aslanı cep telefonuyla görüntüledi.

Zeybek, gazetecilere, saat 03.30 civarında siren sesi duyduğunu, dışarı çıktığında polislerin arama yaptığını gördüğünü ve kafesten aslanın kaçtığını öğrendiğini söyledi.

Polislerin kendilerine evden çıkmamaları konusunda uyarıda bulunduğunu belirten Zeybek, "Otların içinde aslanı yatar pozisyonda, başını kaldırırken gördüm. Videoya aldım. Aslanı görünce çok korktum." dedi.

Öte yandan, hayvan parkında yaklaşık 30 aslan bulunduğu öğrenildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Pakistan sokaklarında aslan dehşeti! Önüne gelene saldırdı
Göletteki küçük teknenin arkasında belirdi! 6 metrelik canavar yürekleri ağza getirdi
ETİKETLER
#aslan
#saldırı
#antalya
#manavgat
#firar
#Hayvan Parkı
#Hayvan Parkı
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.