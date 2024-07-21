Antalya'da hissedilen sıcaklık 60 derece! Sokaklar boş kaldı, sahillerde adım atacak yer yok

21 Temmuz 2024 16:32 - Güncelleme : 21 Temmuz 2024 16:59

Hangi emekli ne kadar maaş alacak? İşte en düşük emekli maaşı zammı sonrası yeni maaş tablosu

Hangi emekli ne kadar maaş alacak? İşte en düşük emekli maaşı zammı sonrası yeni maaş tablosu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamalardan sonra Türkiye sıcak hava dalgasıyla mücadele ediyor. Yurt genelinde etkili olan sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam ediyor. Bir de bu sıcaklara nem eklenince hissedilen değerler 3-5 derece daha da artıyor.

HİSSEDİLEN SICAKLIK 60 DERECE

Antalya'da öğle saatlerinde hissedilen sıcaklığın 60 derece olması beklendiği uyarısında bulunan uzmanlar, özellikle solunum sıkıntısı çeken, kronik akciğer hastaları, astım, KOAH ve bronşit hastalığı olan hastalar için riskli olduğunu belirtti. Meteorolojinin aşırı sıcak uyarısı nedeniyle öğlen saatlerinde Antalya’da cadde ve sokaklar boş kalırken, sıcaktan bunalan vatandaşlar dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ne akın etti. Bazı vatandaşlar ağaç gölgesinde piknik yaparken, kimileri ise Akdeniz’in serin sularında serinlemeyi tercih etti.

"BUGÜN ÇOK DAHA SICAK"

Aşırı sıcak nedeniyle yollarda nem bulutları oluştu. Hafta sonunu değerlendirmek amacıyla Isparta’dan geldiklerini belirten Beyzanur Gökaslan, “Isparta’dan geliyoruz, Antalya’yı seviyoruz. Güzel ama hava çok sıcak. Bugün daha çok sıcak. Hatta dün korkarak gelmiştik, sıcaklık 50-60 dereceleri bulacak dediler haberlerde okuduğumuz kadarıyla ama denize girince serinledik. Sıcaklık olarak burası Isparta’ya göre daha bunaltıcı, çocuklar falan çok kötü oldular nemden dolayı. Kendimizi denize attık hemen. Denizin içinde sıcaklığı hissetmiyoruz” dedi.

"ANTALYA ÇOK SICAK GEREĞİNDEN FAZLA SICAK"

Meteoroloji yetkilileri, aşırı sıcak nedeniyle güneş çarpması, ısı krampları ve ısı bitkinliği oluşabileceği konusunda uyarırken Konyaaltı'nda denize giren Şükrü Aslan isimli vatandaş ise, “Biz Karadenizliyiz, Karadeniz havasından geldik. 1982 yılında geldik ve burada kaldık. Hava çok sıcak, aşırı derecede sıcak. Millet sıcaktan kafasını sudan bile çıkarmıyor. Sıcaktan daha fazla nem var” ifadelerini kullandı. Hava sıcaklığının yüksek olduğu saatleri denizde geçireceklerini söyleyen Mehmet Gökaslan da, “Isparta’dan tatile geldik. Hava çok sıcak ama denize girince biraz serinliyoruz. Hava sıcaklığının yüksek olduğu süreyi denizde geçirerek serinleyeceğiz. Şu anda 40 dereceden fazla olduğunu hissediyorum. 2-3 aya bir Isparta’dan hafta sonları geliyoruz. Konyaaltı Sahili’ni özellikle belediyenin yerini çok beğendik. Deniz suyu gayet güzel, kaynak var herhalde” şeklinde konuştu. Arkadaşları ile birlikte Konyaaltı sahiline gelen Yağmur Karlıağ ise, “Antalya çok sıcak gereğinden fazla sıcak. Klimasız hiçbir yerde durulmuyor. Biz de denize geldik serinlemek için, bıktık sıcaklardan” dedi.