Antalya’da işçilerin kaldığı konteynerde yangın: Facia ucuz atlatıldı!

29 Eylül 2024 17:53 - Güncelleme : 29 Eylül 2024 18:01

Antalya’da işçilerin kaldığı konteynerlerde yangın çıktı. İşçilerin kaldığı konteyner yandı, facia ucuz atlatıldı. İşçiler üstlerini giyinmeye dahi vakit bulamadı…

Bir babanın acı yakarışı! Yangında oğlunu kaybetti son bir kez görmek için...

Bir babanın acı yakarışı! Yangında oğlunu kaybetti son bir kez görmek için...

Antalya​'nın Serik​ ilçesinde inşaat işçilerinin kaldığı konteynerlerde yangın​ çıktı. Gökyüzünü kara dumanların kapladığı yangında işçilerin zamanında dumanları fark ederek konteynerleri terk etmesi faciayı önledi.

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Yangın, Serik ilçesi Orta Mahalle Belek Caddesi üzerinde inşaat işçilerinin kaldığı konteynerde meydana geldi. Kilometrelerce uzaktan kara dumanların görüldüğü yangında vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede söndürülen yangında ölen ve yaralanan olmazken, maddi hasar meydana geldi. Yangının elektrik kontağından çıktığı tahmin edilirken, ekipler inceleme başlattı.

İŞÇİLER KONTEYNERDE YAKALANDI!

Yangın çıktığını görür görmez çantalarıyla kendilerini dışarıya attıklarını belirten inşaat işçisi​ Eser Dayan, "Yangın çıktığı anda demirci arkadaşa şalterleri indirmesini ve duman çıktığını söyledim. Bizim konteynerin altında çıktı yangın. Çantamızı indirdik, bir daha çıkamadık konteynere. Üzerimize bile birşey alamadan çıktık. Bugün pazar günü olduğu için işçiler konteynerdeydi. Sonra itfaiyeyi aradık ve onlar da yangına müdahale etti" diye konuştu.