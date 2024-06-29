Antalya'da kadınlar tramvay yolu demeden saç saça baş başa kavga ettiler

29 Haziran 2024 21:52 - Güncelleme : 29 Haziran 2024 21:58

Antalya Muratpaşa Şarampol Caddesi üzerinde tramvay yolunda kadınların kavgasını erkekler bile güçlükle ayırdı. Görüntüler sosyal medyada dikkat çekti.

GÜÇLÜKLE AYIRDILAR BİR DAHA KAVGA ETTİLER

Sebebi öğrenilemeyen kavgada iki genç kadın, orta yaşlardaki bir kadınla saç saça baş başa kavga etti. Birbirlerine yumruk, tekme, tokat atan, saçlarını çeken tarafları erkekler ayırmakta güçlük çekti. Bir ara ayrılan taraflar, ardından tekrar kavgaya tutuştu. Cep telefonu görüntülerine yansıyan kavga anları, sosyal medyada en çok izlenenler arasına girdi