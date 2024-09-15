Antalya'da kahreden kaza! Ölü ve yaralılar var

Editör: Onur Kaya / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

15 Eylül 2024 17:23 - Güncelleme : 15 Eylül 2024 17:24

Antalya'da aynı yöne seyreden otomobil ile kamyonun çarpıştığı kazada ortalık savaş alanına döndü. Feci kazada biri bebek 3 kişi yaşamını yitirirken, 2'si ağır olmak üzere 3 kişi de yaralandı.

Antalya'nın Kepez ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Otomobilin kamyonla çarpıştığı kazanın ardından can pazarı yaşandı. Kazada çok sayıda ölü ve yaralının olduğu bildirildi. OTOMOBİL HURDAYA DÖNDÜ Kaza dün akşam saat 19.10 sıralarında Çamlıca Mahallesi Kuzey çevre yolunda meydana geldi. Ahmet Özhan Durak (25) yönetimindeki otomobil, aynı istikamette ilerleyen Muhammet S. B. (45) idaresindeki kamyonla çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle otomobil hurdaya döndü. 3 ÖLÜ, 3 YARALI VAR Otomobilde bulunan Münise Durak (44), otomobilin sürücüsü Ahmet Özhan Durak (25) ve 11 aylık Gökçe Lina Durak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Yine otomobilde bulunan Oğuzhan D. (27), İrem D. (23) ve Münevver D. (23) ise yaralandı. YARALILARDAN 2'SİNİN DURUMU AĞIR Olayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan 2'sinin ağır yaralandığı öğrenildi. YAKINLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU Kazada hayatını kaybeden 3 kişinin cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu Morgunda yapılan otopsinin ardından alile yakınlarınca gözyaşları içerisinde alındı. Kazanın ardından soruşturma başlatıldı. İlgili Haberler Balayı dönüşü kahreden kaza! Genç çifti ölüm ayırdı TEM Otoyolu'nda 6 araç kazaya karıştı, 3 şerit trafiğe kapatıldı: Ölü ve yaralılar var