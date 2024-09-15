Antalya'da kahreden kaza! Ölü ve yaralılar var
Antalya'da aynı yöne seyreden otomobil ile kamyonun çarpıştığı kazada ortalık savaş alanına döndü. Feci kazada biri bebek 3 kişi yaşamını yitirirken, 2'si ağır olmak üzere 3 kişi de yaralandı.
Antalya'nın Kepez ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Otomobilin kamyonla çarpıştığı kazanın ardından can pazarı yaşandı. Kazada çok sayıda ölü ve yaralının olduğu bildirildi.
OTOMOBİL HURDAYA DÖNDÜ
Kaza dün akşam saat 19.10 sıralarında Çamlıca Mahallesi Kuzey çevre yolunda meydana geldi. Ahmet Özhan Durak (25) yönetimindeki otomobil, aynı istikamette ilerleyen Muhammet S. B. (45) idaresindeki kamyonla çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle otomobil hurdaya döndü.
3 ÖLÜ, 3 YARALI VAR
Otomobilde bulunan Münise Durak (44), otomobilin sürücüsü Ahmet Özhan Durak (25) ve 11 aylık Gökçe Lina Durak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Yine otomobilde bulunan Oğuzhan D. (27), İrem D. (23) ve Münevver D. (23) ise yaralandı.
YARALILARDAN 2'SİNİN DURUMU AĞIR
Olayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan 2'sinin ağır yaralandığı öğrenildi.
YAKINLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU
Kazada hayatını kaybeden 3 kişinin cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu Morgunda yapılan otopsinin ardından alile yakınlarınca gözyaşları içerisinde alındı. Kazanın ardından soruşturma başlatıldı.