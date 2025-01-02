Antalya'da kan donduran cinayet! 12 yerinden bıçaklayarak öldürdüler

02 Ocak 2025 12:23 - Güncelleme : 02 Ocak 2025 12:26

Antalya'da meydana gelen kan donduran olayda otel çalışanları taşıyan servis aracına içinde 4 kişinin bulunduğu bir otomobil çarptı. Kazaya karışan otomobilden inen 4 kişi servis şoföründen polis çağırmamasını isteyince olanlar oldu. Şoför 12 yerinden bıçaklanarak korkunç bir şekilde öldürüldü. İşte kan donduran cinayetin detayları...

Antalya​'da gece saat 01.15 sıralarında yaşanan korkunç olayda gece işten çıkan otel çalışanlarını taşıyan servis aracına içinde 4 kişinin bulunduğu bir otomobil çarptı. Kazaya karışan otomobilden inen 4 kişi, servis şoförü 35 yaşındaki İsmail Takdir Kirişçi'den polis çağırmamasını istedi. 4 kişinin alkollü ve madde etkisinde olduğu gören servis sürücüsü polisi çağırmak istedi.

12 YERİNDEN BIÇAKLADILAR

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; bu sırada çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Otomobilde bulunanlar bıçakla otel çalışanlarına saldırdı.çıkan olayda 5 yıldızlı bir otelde barmen olarak çalışan bir kız çocuğu babası İsmail Takdir Kirişçi 12 bıçak darbesi ile kanlar içinde yere yığıldı. Olay yerine çağrılan ambulans ile önce en yakındaki özel bir hastaneye buradan da Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

AİLESİ VE ARKADAŞLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

İsmail Takdir Kirişçi'nin ölüm haberi alan ailesi ve mesai arkadaşları gözyaşlarına boğuldu. Olayın ardından kaçan 4 kişi polis tarafından havaya ateş açılarak gözaltına aldı.

Bir kız çocuğu babası olan İsmail Takdir Kirişçi'nin mesai arkadaşları Antalya Adli Tıp Kurumu morguna koştu. Yapılan otopsinin ardından cenaze havayolu ile Kirişçi'nin memleketi Şanlıurfa'ya gönderildi. Cinayete karışan zanlıların sorgusu sürüyor.