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Antalya'da karavancılara şok baskın! Kamusal alanı işgal edenler kaldırıldı

Editör: Merve Yaz / Kaynak: Anadolu Ajansı
27 Temmuz 2024 13:20 - Güncelleme : 27 Temmuz 2024 13:33
Antalya&#039;da karavancılara şok baskın! Kamusal alanı işgal edenler kaldırıldı

Karavancıların araçlarını buldukları boş alanlara gelişigüzel bırakmaları sorun olmaya devam ediyor. Antalya'da sahilde kamusal alanlara bulunan böyle karavanlara ise müdahale edildi.

Karavan sahipleri araçlarını ücretli bir parka bırakmak yerine büyükşehirlerde sahil kenarlarına ya da tatil yörelerinde halk plajlarının bulunduğu bölgelere çekiyor.

Bu davranış, yöre halkının ya da tatilcilerin denizle buluşması önünde engel olduğu gibi çevre kirliliğine de yol açıyor.

Antalya'da karavancılara şok baskın! Kamusal alanı işgal edenler kaldırıldı - 1. Resim

Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki Lara Halk Plajları bölgesinde son zamanlarda karavan konusunda çok fazla şikayet kaydedildi.

Lara Halk Plajları bölgesinde karavanların kamusal alanları işgal ettikleri yönündeki şikayetler üzerine çalışma başlatıldı.

Kurallara uymayan kamusal alanlarda yerleşik düzene geçen karavancılara yönelik ön denetim, keşif ve tespit yapıldı.

Antalya'da karavancılara şok baskın! Kamusal alanı işgal edenler kaldırıldı - 2. Resim

Kamusal alanları işgal ettikleri belirlenen 48 karavana işlem uygulandı.

KARAVAN SAHİPLERİ UYARILDI

Zabıta ekipleri, sahil bandında denetim yaparak kamusal alanları işgal eden yerleşik durumdaki karavanların sahiplerini araçlarını kaldırmaları konusunda uyardı.

40 karavancı, aracını kaldırdı

Uyarıyı dikkate alan 40 karavancı, aracını kaldırdı.

Antalya'da karavancılara şok baskın! Kamusal alanı işgal edenler kaldırıldı - 3. Resim

8 KARAVAN ÇEKİCİYLE KALDIRILDI

Alanda sabit halde bulunan ve sahibi belirlenemeyen 8 karavan ise çekiciyle Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı otoparkına çekildi.

Çekilen karavanlar kameralı ortamda mühürlenerek kapatıldı.

Yetkililer denetimlerin süreceğini bildirdi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı
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