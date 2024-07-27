Antalya'da karavancılara şok baskın! Kamusal alanı işgal edenler kaldırıldı

27 Temmuz 2024 13:20 - Güncelleme : 27 Temmuz 2024 13:33

42 bin TL maaşla çalışacak eleman bulamıyor! Üstelik dayalı döşeli ev ve karavan da veriyor

42 bin TL maaşla çalışacak eleman bulamıyor! Üstelik dayalı döşeli ev ve karavan da veriyor

Vatandaşlar isyan etti! Kartal ve Maltepe sahilinde karavan işgali

Vatandaşlar isyan etti! Kartal ve Maltepe sahilinde karavan işgali

Karavan sahipleri araçlarını ücretli bir parka bırakmak yerine büyükşehirlerde sahil kenarlarına ya da tatil yörelerinde halk plajlarının bulunduğu bölgelere çekiyor.

Bu davranış, yöre halkının ya da tatilcilerin denizle buluşması önünde engel olduğu gibi çevre kirliliğine de yol açıyor.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki Lara Halk Plajları bölgesinde son zamanlarda karavan konusunda çok fazla şikayet kaydedildi.

Lara Halk Plajları bölgesinde karavanların kamusal alanları işgal ettikleri yönündeki şikayetler üzerine çalışma başlatıldı.

Kurallara uymayan kamusal alanlarda yerleşik düzene geçen karavancılara yönelik ön denetim, keşif ve tespit yapıldı.

Kamusal alanları işgal ettikleri belirlenen 48 karavana işlem uygulandı.

KARAVAN SAHİPLERİ UYARILDI

Zabıta ekipleri, sahil bandında denetim yaparak kamusal alanları işgal eden yerleşik durumdaki karavanların sahiplerini araçlarını kaldırmaları konusunda uyardı.

40 karavancı, aracını kaldırdı

Uyarıyı dikkate alan 40 karavancı, aracını kaldırdı.

8 KARAVAN ÇEKİCİYLE KALDIRILDI

Alanda sabit halde bulunan ve sahibi belirlenemeyen 8 karavan ise çekiciyle Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı otoparkına çekildi.

Çekilen karavanlar kameralı ortamda mühürlenerek kapatıldı.

Yetkililer denetimlerin süreceğini bildirdi.