Antalya'da karavancılara şok baskın! Kamusal alanı işgal edenler kaldırıldı
Karavancıların araçlarını buldukları boş alanlara gelişigüzel bırakmaları sorun olmaya devam ediyor. Antalya'da sahilde kamusal alanlara bulunan böyle karavanlara ise müdahale edildi.
Karavan sahipleri araçlarını ücretli bir parka bırakmak yerine büyükşehirlerde sahil kenarlarına ya da tatil yörelerinde halk plajlarının bulunduğu bölgelere çekiyor.
Bu davranış, yöre halkının ya da tatilcilerin denizle buluşması önünde engel olduğu gibi çevre kirliliğine de yol açıyor.
Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki Lara Halk Plajları bölgesinde son zamanlarda karavan konusunda çok fazla şikayet kaydedildi.
Lara Halk Plajları bölgesinde karavanların kamusal alanları işgal ettikleri yönündeki şikayetler üzerine çalışma başlatıldı.
Kurallara uymayan kamusal alanlarda yerleşik düzene geçen karavancılara yönelik ön denetim, keşif ve tespit yapıldı.
Kamusal alanları işgal ettikleri belirlenen 48 karavana işlem uygulandı.
KARAVAN SAHİPLERİ UYARILDI
Zabıta ekipleri, sahil bandında denetim yaparak kamusal alanları işgal eden yerleşik durumdaki karavanların sahiplerini araçlarını kaldırmaları konusunda uyardı.
40 karavancı, aracını kaldırdı
Uyarıyı dikkate alan 40 karavancı, aracını kaldırdı.
8 KARAVAN ÇEKİCİYLE KALDIRILDI
Alanda sabit halde bulunan ve sahibi belirlenemeyen 8 karavan ise çekiciyle Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı otoparkına çekildi.
Çekilen karavanlar kameralı ortamda mühürlenerek kapatıldı.
Yetkililer denetimlerin süreceğini bildirdi.