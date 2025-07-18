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 | Merve Yaz

Antalya'da köpek balığı mı görüldü mü? O iddialara açıklama geldi

İletişim Başkanlığı yalan haberleri bir bir çürütmeye devam ediyor. Son olarak Antalya'da çekildiği iddia edilen bir köpek balığı görüntüsü, sosyal medyada hızla yayıldı. İnceleme sonucu görüntünün Norveç'te çekildiği belirlendi. Görüntüyle ilgili 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçu' kapsamında suç duyusunda bulunuldu.

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Antalya'da köpek balığı mı görüldü mü? O iddialara açıklama geldi
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
18.07.2025
saat ikonu 18:17
|
GÜNCELLEME:
18.07.2025
saat ikonu 18:52

'nın Alanya ve Kemer ilçelerinde çekildiği iddia edilen bir görüntüsü, sosyal medyada hızla yayıldı. Paylaşılan görüntüde, balık avına çıkan baba ile oğlunun teknesinin hemen yanında su yüzeyinde beliren, boyu 3 metrenin üzerinde bir köpek balığının görüldüğü anlara yer verildi.

Görüntünün yayılmasının ardından inceleme başlatıldı. İnceleme sonrası, görüntünün yurt dışı kaynaklı olduğu belirlendi. Bunun üzerine Antalya Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından olayla ilgili 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçu' kapsamında suç duyusunda bulunuldu. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada da söz konusu videonun olduğu belirtildi.

Antalya'da köpek balığı mı görüldü mü? O iddialara açıklama geldi

'BU TÜR İÇERİKLER KASITLI OLARAK DOLAŞIMA SOKULMAKTADIR'

'Antalya'da köpek balığı görüldü' iddiasıyla paylaşılan görüntünün Norveçli bir balıkçı tarafından kendi ülkesinde kaydedildiğine yer verilen açıklamada, "Sosyal medyada paylaşılan ve Antalya sahillerinde köpek balığı görüldüğü iddiasıyla servis edilen görüntü, manipülasyon içermektedir. Bahse konu görüntü, Antalya'da veya Türkiye'nin herhangi bir kıyısında çekilmemiştir. Yapılan incelemede görüntünün, Norveçli bir sosyal medya kullanıcısı tarafından kendi ülkesinde kaydedildiği ve kendi hesabından 26 Haziran tarihinde paylaşıldığı tespit edilmiştir. Aynı videonun üzerine ses eklenerek Türkiye'de çekildiği izlenimi verildiği ve bugün Türkiye'den paylaşıldığı anlaşılmıştır. Antalya Sahil Güvenlik Komutanlığınca söz konusu yanıltıcı içeriği üretenlerle ilgili suç duyurusunda bulunulacaktır. bölgelerimize yönelik turistlerimizin güven duygusunu zedelemek ve ülkemizin turizm potansiyelini hedef almak amacıyla bu tür içerikler kasıtlı olarak dolaşıma sokulmaktadır. Türkiye'nin güvenli bir turizm destinasyonu olduğu gerçeğini gölgelemeye çalışan bu tür dezenformasyon kampanyalarına itibar edilmemesi önem arz etmektedir" denildi.

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#antalya
#dezenformasyon
#turizm
#köpek balığı
#sosyal-medya
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