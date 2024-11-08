Antalya'da korku dolu anlar! Bomba gibi patladı, 2 belediye çalışanı yaralandı

08 Kasım 2024 11:58 - Güncelleme : 08 Kasım 2024 12:14

Antalya'da bir binanın bodrum katında metan gazı sıkışması nedeniyle patlama meydana geldi. O sırada ilaçlama yapan 2 belediye görevlisi yaralandı.

Antalya'da bir apartmanda korku dolu anlar yaşandı. Periyodik olarak vektör ve sinek ilaçlaması için bölgede görev yapan Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı görevliler Bulvar üzerinde bulunan bir apartmanda ilaçlama yaptıkları sırada büyük bir gürültüyle patlama meydana geldi.

2 BELEDİYE ÇALIŞANI YARALANDI

Patlama nedeniyle ilaçlama yapan belediye personeli Mehmet Su ve Mustafa Rüzgar yaralandı. Gürültü ile sesin geldiği noktaya gelen apartman sakinleri 2 çalışanı yerde yatarken buldu. Olayın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilaçlama cihazını kullanan ve ciddi derecede yaralanan Mehmet Su'yu ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Diğer personel ise ayakta tedavi edildi. Patlama nedeniyle apartmanın giriş katında bulunan iş yerlerinin zemininde küçük çaplı hasar meydana geldi. AFAD ekipleri olay yeri ve çevresinde cihazla ile ölçüm yaptıktan sonra herhangi bir olumsuzluk olmadığını belirledi.

GÖRGÜ TANIKLARI O ANLARI ANLATTI

Olaya balkonda otururken şahit olan Handan Uyar isimli vatandaş, büyük bir gürültüyle patlama sesi duyduğunu belirterek, “Arka balkonda otururken bir patlama sesi geldi. Doğal gaz veya tüp patlaması gibi bir sesti. O sırada bir 'ah' sesi duydum, erkek sesiydi, bağırdı. Herkes koştu oraya, ben de can havliyle koştum. Bir abla vardı, burada titriyordu. Birisi ağır yaralıydı. Muhtemelen hemen yakınında o vardı. Bayağı ağır yatıyordu, ambulans geldi götürdü onu, sonrasında aşağıda biri daha vardı. AFAD falan geldi, kontrol ediyorlar" dedi.

Patlama sırasında iş yeri içerisinde bulunan ve büyük korku yaşadığı gözlenen Funda Gülışık ise, “Bir anda bir patlama sesi dulduk. Belediye çalışanları ilaçlama yapıyorlardı. Sesi duyunca ben deprem falan oldu sandım. Binanın her yerinden gazlar çıkmaya başladı. Sürekli ilaçlama yapıyorlardı, çevre sağlığı için. Ama böyle bir şeyin olmasını hiç beklemiyorduk. Gaz sıkışması dediler. Artık nasıl olduğunu bilmiyorum. İlaçlamaya yeni başlamışlarda, o sırada patladı. Ben görmedim ama bir kişi yaralanmış. Elindeki makinesi patlamış. İçerideki temastan oldu herhalde” ifadelerini kullandı.