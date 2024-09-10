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Antalya'da korku dolu anlar! Kavgayı ayırmaya gelen esnafın peşinden bıçakla gitti

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
10 Eylül 2024 16:22 - Güncelleme : 10 Eylül 2024 16:23

Antalya'da vatmanı ile bir motosiklet sürücüsü tartışmaya başladı. Olayı gören bir esnaf ayırmak için bölgeye geldi. Hızını alamayan genç motosikletinden aldığı bıçak ile esnafın peşinden gitti.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde meydana gelen olayda; tramvay yolunda seyreden motosiklet sürücüsü ile vatman arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmayı gören bir esnaf tarafları ayırmak için bölgeye gitti. Ancak motosiklet sürücüsü bu kez de kavgayı ayırmak isteyen esnaf ile tartışmaya başladı.

Antalya'da korku dolu anlar! Kavgayı ayırmaya gelen esnafın peşinden bıçakla gitti - 1. Resim

MOTORDAN BIÇAK ÇIKARTIP ESNAFIN PEŞİNDEN GİTTİ

Kavgayı araya giren esnafın eşi ayırırken, öfkesini alamayan motosiklet sürücüsü eline aldığı bıçak ile esnafın peşinden işyerine gitti. Bu sırada olay yerinde bulunan vatandaşlar ve eşi tarafından uzaklaştırılan şahıs motosikletiyle olay yerinden ayrıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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