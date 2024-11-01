Antalya'da korku dolu anlar! Pompalı tüfekle dehşet saçtılar

01 Kasım 2024 11:16 - Güncelleme : 01 Kasım 2024 11:22

Antalya'da bir iş yerine gelen motosikletli maskeli saldırganlar pompalı tüfekle ateş edip ortadan kayboldu. Korku dolu anların yaşandığı olay anı kameralara saniye saniye yansıdı.

Antalya'da bir iş yerinde korku dolu anlar yaşandı. Tohum ve fide satışı yapan iş yeri maskeli saldırganlar tarafından kurşunlandı. Kimlikleri tespit edilemeyen maskeli 2 saldırgan, plakasız motosiklet ile iş yerinin olduğu adrese geldi. Motosikletten inen saldırgan, elinde bulunan pompalı tüfekle iş yerine gelerek ateş etti.

İŞ YERİNE KURŞUN YAĞDIRDILAR

Çevrede bulunan vatandaşlar, kendilerini korumak için iş yerlerine sığındı. Saldırgan silahıyla birlikte motosiklet ile bekleyen diğer şüpheli eşliğinde olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Olay anında iş yerinde bulunan iş yeri sahibi Abdurrahman Burunsuz'un, kendisini yere atarak kurtulduğu öğrenildi. Polis, olaya karışan 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

KORKU DOLU ANLAR KAMERADA

Olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, motosiklet ile olay yerine gelen şüphelilerden birinin, eline aldığı pompalı tüfek ile caddenin ortasına gelip iş yerine ateş ettiği ve motosikletle diğer şüpheliyle birlikte kaçtıkları anlar yer alıyor.