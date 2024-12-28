Antalya'da korkunç cinayet! Kızının peşini bırakmayan genci öldürdü!

28 Aralık 2024 15:45 - Güncelleme : 28 Aralık 2024 15:55

Antalya'da meydana gelen cinayette Seyit Muhammet Talay isimli genç ayrıldığı kız arkadaşının evinin önünde beklemeye başlayınca baba Ömer S. ile aralarında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, Ömer S. bıçakla Talay'ı karnından bıçakladı. Hastaneye kaldırılan Talay tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Antalya​'da meydana gelen cinayette ayrıldığı kız arkadaşının peşini bırakmayan genç, eski sevgilisinin babası tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Seyit Muhammet Talay, bir süre önce ayrıldığı kız arkadaşı 23 yaşındaki A.S.'nin evinin yakınında aracında beklemeye başladı. Durumu fark eden A.S.'nin babası Ömer S. ve yakınları, Talay'ın yanına giderek tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyüyünce Ömer S. bıçakla Talay'ı karnından bıçakladı.

BABASINI ARAYIP 'ÖMER BENİ BIÇAKLADI GELİN' DEDİ

Aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanan Seyit Muhammet Talay, babası Ramazan Talay'ı arayarak, “Ömer beni bıçakladı. Aracın içerisindeyim, hemen buraya gelin" dedi. Oğlunun çağrısı üzerine olay yerine giden baba, oğlunu yarı baygın halde buldu ve durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Seyit Muhammet Talay, Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Talay, tedavi gördüğü hastanede dün gece yaşamını yitirdi. Antalya Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından Seyit Muhammet Talay'ın cenazesi, babası Ramazan Talay ve yakınlarına teslim edildi. Talay, defnedilmek üzere Elmalı ilçesi Müren Mahalle Mezarlığı'nda ailesi, yakınları ve sevenlerin gözyaşları içinde toprağa verildi.

Polis ekipleri, olayın ardından evli ve 4 çocuk babası Ömer S., kızı A.S. ve diğer yakınlarını gözaltına aldı. Ömer S., emniyetteki ifadesinde olayın bir anda geliştiğini ve yaşananlardan çok üzgün olduğunu söyledi. Öte yandan, Seyit Muhammet Talay'ın hastanede verdiği ifadesinde, kendisini bıçaklayanın Ömer S. olduğunu söylediği belirtildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.