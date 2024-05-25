Antalya'da korkunç kaza: 2 kişi kayıp!

25 May 2024 05:46 - Güncelleme : 25 May 2024 05:48

Antalya'nın Aksu ilçesinde dün gece meydana gelen kazada bir otomobil köprüden dereye uçtu. Kazada araçtaki 5 kişiden 3'ü kendi imkanlarıyla kurtulurken, 20'li yaşlarda bir kadın ve bir çocuk ise kayıplara karıştı.

Kaza, Aksu ilçesinin Gökdere Mahallesi'nde bulunan yaklaşık 2 metre yüksekliğindeki bir köprüde gerçekleşti. 15 MA 0595 plakalı otomobil, bilinmeyen bir nedenden dolayı kontrolden çıkarak dereden aşağı yuvarlandı ve suya gömüldü.

Araçtaki yabancı uyruklu ve isimlerinin henüz öğrenilemeyen 5 kişiden 3’ü kendi imkanlarıyla araçtan çıktı. İhbarla birlikte olay yerine Jandarma Arama Kurtarma (JAK), itfaiye, AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler belirtilen adrese gelirken, kazada yaralanan 3 kişi ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Derede kaybolan 20’li yaşlardaki bir kadın ile çocuk olduğunun belirtilmesi üzerine dalgıçlar derede arama başlattı.

ARKA KOLTUK 1 KİLOMETRE UZAKLIKTAN ÇIKTI

İlk olarak otomobilin bulunduğu noktadan arama çalışmalarına başlayan ekipler, derenin içinin adeta didik didik aradı. Akıntı yönüne doğru yapılan aramalarda 1 kilometre uzaklıktaki dere menfezinde aracın arka koltuğu bulundu. Ekipler bu noktada çalışmalarını yoğunlaştırsa da kayıplara ulaşılamadı. Yaklaşık 4 saat süren arama çalışmalarının gündüz devam edeceği öğrenildi.

KAZA YERİNDEKİ TERLİK DİKKAT ÇEKTİ

Kazanın gerçekleştiği köprüde küçük bir çocuğa ait terlik ve aracın parçalarının yer alması dikkat çekti. Çekici yardımıyla dereden çıkartılan aracın arka bagajında ise bir kasada kabakların bulunduğu, arka camında da Zeynep yazısının yer aldığı görüldü.