Antalya'da korkutan deprem

Antalya Alanya'da 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD, sarsıntının derinliğini 12.75 kilometre olarak bildirdi. Deprem vatandaşlarda kısa süren paniğe neden olurken herhangi bir olumsuz gelişme bildirilmedi.

Bingöl'de bugün yaşanan sarsıntıların ardından Antalya da deprem korkusunu yaşadı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Antalya'nın Alanya açıklarının merkez üssü olduğu bir deprem medyana geldiğini duyurdu. Saat 20.31'de kaydedilen sarsıntının büyüklüğü 4.0 olarak açıklandı.

OLUMSUZ BİR GELİŞME BİLDİRİLMEDİ

Derinliği 12.75 kilometre olarak ölçülen sarsıntı, bölgede yaşayan vatandaşlarda kısa süren paniğe neden olurken herhangi bir olumsuz gelişme bildirilmedi.