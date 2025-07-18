Antalya'da korkutan deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Akdeniz'in merkez üssü olduğu Antalya Gazipaşa'da yakından hissedilen 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi.

Saat 21.14'te kaydedilen depremin derinliği 18.05 kilometre olarak ölçüldü. Kısa süreli panik ve korkuya neden olan sarsıntı sonrası herhangi bir olumsuz gelişme açıklanmadı.

KANDİLLİ DE DUYURDU

Kandilli Rasathanesi'nin de kaydettiği depremin büyüklüğü kurum tarafından 4.0 olarak bildirildi. Sarsıntının derinliği ise 31.1 kilometre olarak duyuruldu.