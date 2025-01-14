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Antalya'da kundakçı paniği! Yakma girişimi ve kovalamaca kamerada

Editör: Suat Vilgen / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
14 Ocak 2025 07:08 - Güncelleme : 14 Ocak 2025 07:09

Antalya'da daha önce bir binanın deposunu yakmaya çalışırken babası kurtarılan genç, bu sefer de bir bayan kuaförünü hedef aldı. Güvenlik kamerasına da yansıyan kundaklama girişimi işletme sahibinin olay yerine gelmesiyle önlendi. Mahallenin gence öfkesi ve yaşanan kovalamacayı da basın mensupları anbean kaydetti. 

Antalya'nın Muratpaşa​ ilçesine bağlı  Kızılsaray Mahallesi'nde dün gece hareketli saatler yaşandı. Madde bağımlısı olduğu iddia edilen İbrahim A. isimli genç, sokakta bulunan kuaför işletmesinin kapısına giysi ve bazı eşyalar koyup yakmaya çalıştı. Durumu fark eden apartman sakinleri, Dinekli'yi arayarak haber verdi. Dinekli, işletmesinin güvenlik kameralarını telefonundan bağlanıp izleyince derhal 112 Acil Çağrı Merkezini arayıp yardım talep etti.

Antalya'da kundakçı paniği! Yakma girişimi ve kovalamaca kamerada - 1. Resim

SOPAYLA BAŞINA VURUP KAÇTI

İhbar sonrası bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İbrahim A.'nın yakma girişiminin başarısız kalmasıyla dükkanda zarar oluşmazken, mahalle sakinleri olay yerinden  kaçmayan genci kovalamaya başladı.

Antalya'da kundakçı paniği! Yakma girişimi ve kovalamaca kamerada - 2. Resim

Ancak İbrahim A., kendisini kovalayıp üzerine gelen bir vatandaşın kafasına elindeki sopayla vururken polisin olay yerine gelmesiyle kaçıp gözden kayboldu.

Antalya'da kundakçı paniği! Yakma girişimi ve kovalamaca kamerada - 3. Resim

İLK VUKUATI DEĞİL

Öte yandan İbrahim A. yaklaşık 1 ay önce olayın gerçekleştiği sokağa yakın noktada bir binanın deposunu yaktığı ve babası tarafından son anda kurtarıldığı öğrenildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
muratpaşaantalyakuaför

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