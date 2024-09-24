Antalya'da mide bulandıran görüntüler! Yakalanmasalar tonlarcasını vatandaşa yedireceklerdi

24 Eylül 2024 15:46 - Güncelleme : 24 Eylül 2024 16:59

Antalya'da gelen ihbar üzerine bir depoya baskın düzenleyen zabıta ekipleri; şoklanmış, etiketsiz ve izlenebilirliği belli olmayan poşetler içinde yaklaşık 10 ton tavuk ve tavuk ürünleri ele geçirdi. Gıda denetiminde ele geçirilen 17 ton bozuk tavuk ürün imha edildi.

Bozulmuş Yiyecekleri Tüketip Sağlığınızdan Olmak İstemiyorsanız Buzdolabına Bozuk Para Koyun! Öyle Bir Etkisi Var ki Daha Önce Yapmadığınıza Pişman Olacaksınız

Bozulmuş Yiyecekleri Tüketip Sağlığınızdan Olmak İstemiyorsanız Buzdolabına Bozuk Para Koyun! Öyle Bir Etkisi Var ki Daha Önce Yapmadığınıza Pişman Olacaksınız

Vatandaşların hayatını hiçe sayarak gıda skandalına karışanların son durağı bu kez Antalya​ oldu. Gerçekleştirilen denetimlerde, son tüketim tarihi / tavsiye edilen tüketim tarihi geçmesine rağmen makine ile yeni tarih kodlanan ve yabancı dilde etiket yapıştırılarak ihraç edilmeye hazır hale getirilen binlerce ithal çikolata, bisküvi ve meyve konservesi gibi gıda maddesi ele geçirildi.

HEPSİNİN TÜKETİM TARİHİ GEÇMİŞ

Aksu ilçesi Çamköy Mahallesi'nde A.S. ve B.D. isimli kişilere kiralanan bir depoda, Antalya Tarım ve Orman İl Müdürlüğü gıda kontrol görevlilerince denetim ve kontroller yapıldı.

Ekiplerin gerçekleştirdiği incelemelerde, söz konusu depoda son tüketim tarihi / tavsiye edilen tüketim tarihi geçmiş 65 bin 662 adet geneli ithal çikolata, bisküvi, enerji içeceği, dilimli ananas konservesi ve pembe zencefil turşusu gibi gıda ürünleri tespit edildi.

SON KULLANMA TARİHLERİ DEĞİŞTİRİLMİŞ

İncelemelerde, işletme içerisinde bulunan selülozik tiner ile silinen ürün ambalajlarındaki eski S.T.T./T.E.T.T. bilgilerinin Inkjet kodlama makinası ile değiştirildiği tespit edildi.

Ayrıca, genelde 2023 olan S.T.T. ve T.E.T.T. bilgilerinin 2025 olarak yeniden kodlandığı, kodlama işlemleri tamamlanan bazı ürünlerin satışa hazır hale getirildiği, birçok ürünün S.T.T. ve T.E.T.T. bilgilerinin ise silinme aşamasında olduğu belirlendi.

Dilimli ananas konservesi ve pembe zencefil turşusu adlı ithal ürünlerin etiketi üzerinde yapılan incelemede ise Tarım ve Orman Bakanlığı kayıtlarında alkolsüz içecek üretimi yapmak üzere faaliyet izni bulunan bir firma tarafından üretildiğine ilişkin bilgi tespit edildi.

17 TON BOZUK TAVUK ÜRÜNÜ

Öte yandan, Kepez ilçesi Altınova/Sinan Mahallesi'nde bir işletmeye ait depoda, il ve ilçe müdürlüğü gıda kontrol görevlilerince yapılan denetim ve kontrollerde de bakanlıktan onaysız olarak tavuk parçalama faaliyetinde bulunulduğu tespit edildi.

Yapılan incelemede, hijyen şartlarını sağlamayan depo içerisinde 17 ton son tüketim tarihi geçmiş, kokuşmuş, bozulmuş, marka ve parti numarası olmayan tavuk, tavuk kıyması ve kemik parçaları tespit edildi.

Mekanik kıyma makinesi, parçalama tezgahları ve kıyma tambur makinesi bulunan işletmede, depolanmış şekilde çok fazla miktarda tavuk kıyması da ele geçirildi.

Buradan hareketle son tüketim tarihi geçmiş tavukların söz konusu işletmede kıyma haline getirilerek tekrar piyasaya sürüldüğü değerlendirilerek iş yerinde bulunan tüm ürünler imha edildi. Söz konusu işletmeye aynı şekilde 5996 sayılı kanun kapsamında idari yaptırımlar uygulandı.