Antalya'da muz serasında feci olay! Halat koptu: 2 işçi hayatını kaybetti, yaralılar var

21 Kasım 2024 12:45 - Güncelleme : 21 Kasım 2024 12:56

Antalya'nın Alanya ilçesinde muz serasında raylı sisteme ait kasanın halatı koptu. Beton zemine çakılan işçilerden 2 kişi hayatını kaybetti, 2 işçinin de hayati tehlikesinin olduğu bildirildi.

Feci olay Antalya​'nın Alanya​ ilçesine meydana geldi. Muz serasında çalışan işçiler aşağıya inmek için raylı sisteme bindiler. Aşağı inerken raylı sistemin halatlarının kopması sonucu beton zemine düşen işçilerden 35 yaşındaki Muhammed El Çeker ve 39 yaşındaki Mevlüt Tokaç ağır yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

2 İŞÇİ​ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Muhammed El Çeker'in hayatını kaybettiği belirlendi. Diğer yaralı Mevlüt Tokaç ise kaldırıldığı Gazipaşa Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

Raylı sistem üzerindeki diğer yaralılar A.O. (57) ve Y.E.Y. (25) ise tedavileri yapılmak üzere Alanya Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı işçilerin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.