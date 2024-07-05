Antalya'da orman yangını! Ekipler müdahale ediyor
Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
05 Temmuz 2024 13:14 - Güncelleme : 05 Temmuz 2024 13:18
Antalya'nın Aksu ilçesinde orman yangını başladı. Bölgeye sevk edilen ekipler, havadan ve karadan müdahale ediyor.
Antalya'nın Aksu ilçesinde orman yangını çıktı. Alayla Mahallesinde saat 12.30 sıralarında başlayan yangına, Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri seferber oldu.
Yangına, 4 helikopter, 2 uçak, 8 arazöz, 2 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı ve çok sayıda yangın işçisi ile müdahalede bulunuluyor.
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı