Antalya'da orman yangını! Ekipler müdahale ediyor

05 Temmuz 2024 13:14 - Güncelleme : 05 Temmuz 2024 13:18

Mahallenin korkulu rüyası oldu! Yaşlı kadının çocuklara yapmadığı kalmadı: Sıcak çorba döküp, bıçak çekti

Mahallenin korkulu rüyası oldu! Yaşlı kadının çocuklara yapmadığı kalmadı: Sıcak çorba döküp, bıçak çekti

Antalya'nın Aksu ilçesinde orman yangını çıktı. Alayla Mahallesinde saat 12.30 sıralarında başlayan yangına, Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri seferber oldu.

Yangına, 4 helikopter, 2 uçak, 8 arazöz, 2 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı ve çok sayıda yangın işçisi ile müdahalede bulunuluyor.

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