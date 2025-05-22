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 | Özge Sönmez

Antalya'da Rus'tan Rus'a kirala sistemi! 'Kanuna göre yasak ama...'

TÜİK verilerine göre Ruslar 5 yıl içinde Antalya'dan tam 40 bin konut aldı. Her yıl tatil için Antalya'ya gelen binlerce Rus turist artık yatırım da yapmaya başladı. Fakat alınan daireler kendi vatandaşına haftalık, aylık, sezonluk kiralıyorlar. “Rus’tan Rus’a” kiralama yöntemiyle ise kayıt dışı gelire kapı açıldı.

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Antalya'da Rus'tan Rus'a kirala sistemi! 'Kanuna göre yasak ama...'
KAYNAK:
Türkiye Gazetesi
|
GİRİŞ:
22.05.2025
saat ikonu 09:26
|
GÜNCELLEME:
22.05.2025
saat ikonu 09:30

Yabancıya konut satışı her ne kadar düşse de Antalya için bu veriler tam tersini gösteriyor. Yılın her ayı Rus turistlerin akın ettiği Antalya'da yaklaşık 40 bin konut satıldı. Kimileri vatandaşlık için alsa da kimileri için daire almak gelir kapısına dönüştü. Yatırımcı Ruslar bu konutları saedece kendi vatandaşlarına haftalık, aylık, sezonluk kiralayarak kazanç sağlıyorlar.

Antalya'da Rus'tan Rus'a kirala sistemi! 'Kanuna göre yasak ama...'

‘RUS’TAN RUS’A KİRALA’ ADETA BİR SİSTEM OLDU

Antalya’da emlakçılık yapan Ayşe Duru, önceleri Rusların daha çok yerleşim için konut aldığını, son iki üç yılda ise bu trendin değiştiğini vurgulayarak, “Antalya, Alanya ve Side gibi bölgelerde konut alıp kiralıyor. ‘Rus’tan Rus’a kirala’ âdeta bir sistem oldu. Kiracı ve ev sahibi aynı ülkeden olunca iletişim rahat ilerliyor, aralarında güven ilişkisi kuruyorlar. Kanunlara göre bu yasak ama Ruslar ‘benim akrabam’ gibi kılıflarla süreci atlatıyorlar” dedi.

Antalya'da Rus'tan Rus'a kirala sistemi! 'Kanuna göre yasak ama...'

3-5 DAİREYİ BİRDEN ALAN VAR

Emlak danışmanı Serdar Cansayan da “3-5 daireyi birden alan var. Mesela Alanya’da denize yakın 2+1 bir daire sezonluk kiraya verildiğinde, günde 100-150 Euro getiriyor. Aylık üç bin ila 4500 Euro gelir demek bu. Bunu birkaç daireyle yaptığınızda yatırım hızla geri dönüyor. Bunlar hem kendi vatandaşlarına kiralıyor hem de yerel acentelerle çalışıyorlar” ifadelerini kullandı.

Antalya'da Rus'tan Rus'a kirala sistemi! 'Kanuna göre yasak ama...'

Antalya’da 20 yılı aşkın süredir turizm acentesi işleten Ali Soykan ise “Bir anda onlarca daire kiralanmaya başlandı. Turizm Bakanlığı kaydı, vergi levhası yok ama turizm geliri elde ediyor. Bize karşı haksız rekabet. Ruslar kendi vatandaşına sosyal medya üzerinden kiralama yapıyor” dedi.

Antalya'da Rus'tan Rus'a kirala sistemi! 'Kanuna göre yasak ama...'

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