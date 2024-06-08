Antalya'da şaşırtan hava değişimi
Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
08 Haziran 2024 15:29 - Güncelleme : 08 Haziran 2024 15:33
Antalya'da 4 gündür etkili olan sıcaklıklar, son iki gündür 15 dakikalık sağanakla kısa süreliğine de olsa düşüş yaşıyor. Dün 16 derece birden düşen ve sonrasında tekrar yükselen hava sıcaklığı bugün de yine 15 dakika süren yağışla 38 dereceden bir anda 24 dereceye düştü.
Antalya'da hava sıcaklıkları son 4 gündür etkili oluyor. 46 dereceye kadar çıkan sıcaklık, vatandaşları ve tatilcileri adeta bunaltmışken, dün ve bugün gelen 15 dakikalık ani yağışlar, adeta nefes aldırdı.
Dün 16 derece birden düşen ve sonrasında tekrar yükselen hava sıcaklığı bugün de yine 15 dakika süren yağışla 38 dereceden bir anda 24 dereceye düştü.
SAHİLDE ZOR ANLAR YAŞADILAR
Sağanak ve şiddetli rüzgara sahilde hazırlıksız yakalanan tatilciler ise zor anlar yaşadı. Bazı tatilciler, yağış ve rüzgardan dolayı sahilden kaçmak zorunda kaldı. Cadde ve sokaklarda bir anda su birikintileri oluştu.
Bir süre sonra ise kentte parçalı bulutlu hava hakim oldu. Bugün oluşan hava değişimi ise Meteoroloji Genel Müdürlüğü resmi sayfasına 38 derece sağanak yağışlı olarak yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı