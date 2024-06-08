Antalya'da şaşırtan hava değişimi

08 Haziran 2024 15:29 - Güncelleme : 08 Haziran 2024 15:33

Antalya'da hava sıcaklıkları son 4 gündür etkili oluyor. 46 dereceye kadar çıkan sıcaklık, vatandaşları ve tatilcileri adeta bunaltmışken, dün ve bugün gelen 15 dakikalık ani yağışlar, adeta nefes aldırdı.

Dün 16 derece birden düşen ve sonrasında tekrar yükselen hava sıcaklığı bugün de yine 15 dakika süren yağışla 38 dereceden bir anda 24 dereceye düştü.

SAHİLDE ZOR ANLAR YAŞADILAR

Sağanak ve şiddetli rüzgara sahilde hazırlıksız yakalanan tatilciler ise zor anlar yaşadı. Bazı tatilciler, yağış ve rüzgardan dolayı sahilden kaçmak zorunda kaldı. Cadde ve sokaklarda bir anda su birikintileri oluştu.

Bir süre sonra ise kentte parçalı bulutlu hava hakim oldu. Bugün oluşan hava değişimi ise Meteoroloji Genel Müdürlüğü resmi sayfasına 38 derece sağanak yağışlı olarak yansıdı.