Antalya'da termometreler çıldırdı! 46 derecede sahiller bile boş kaldı

05 Haziran 2024 16:01 - Güncelleme : 05 Haziran 2024 16:12

Türkiye'de hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrederken ülkenin batısı adeta yanıyor. Antalya'da hava sıcaklıkları 46 derece, nem oranıysa yüzde 9 olarak kaydedildi.

"HİSSEDİLEN HAVA SICAKLIĞI 50 DERECE"

Kentte sokak ve sahiller bomboş kaldı. Şehir sakinleri ve turistler sıcak havada evlerinden ve otellerinden çıkmamayı tercih etti.

Sahile sandalyesini alarak arkadaşıyla sohbet etmeye gelen İsmail Yılmaz, 15 dakika önce Konyaaltı Sahili'ne geldiklerini fakat yüksek sıcaklığa dayanamayarak eve döneceklerini açıkladı. Yılmaz, “Hissedilen hava sıcaklığı 50 derece” dedi.

Kırşehir'den ailesiyle düğün için geldiğini söyleyen Latife Köksal ise, “Kırşehir'den gelip torunun düğünü yaptık, burada da deniz balayı yapıyoruz. Antalya çok sıcak, ağacın altında oturuyoruz. Gündüzleri buraya geliyoruz, yiyor içiyor sohbet ediyoruz. Antalya'yı çok seviyoruz” diye konuştu.