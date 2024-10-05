Antalya'da turistleri taşıyan tur midibüsleri çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

05 Ekim 2024 11:22 - Güncelleme : 05 Ekim 2024 11:22

Antalya’nın Alanya ilçesinde meydana gelen feci kazada iki tur midibüsü çarpıştı. İlk belirlemelere göre aralarında turistlerin de bulunduğu 12 kişi yaralandı. İşte detaylar...

Antalya’nın Alanya ilçesinde saat 10.30 sıralarında feci bir kaza meydana geldi. Antalya istikametinden Alanya istikametine giden tur midibüsü ile yol kenarında otele müşteri indiren tur midibüsüne arkadan çarptı. 12 KİŞİ YARALANDI Kazada biri araç sürücüsü ve aralarında uyrukları öğrenilemeyen turistlerin de bulunduğu 12 kişi yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi. Kazayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı. İlgili Haberler Zehir tacirlerine geçit yok! 19 ilde büyük operasyon: Çok sayıda kişi yakalandı 6 yaşındaki çocuk ölümden döndü! Çarptı arkasına bile bakmadan kaçtı