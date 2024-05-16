Antalya'da vatandaşlara 19 Mayıs jesti! Ücretsiz olacak
Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: TGRT Haber
16 May 2024 19:15 - Güncelleme : 16 May 2024 19:18
19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda, Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne ait resmi plakalı toplu taşıma araçları ve raylı sistem araçları, Antalyalılara ücretsiz hizmet edecek.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkarak bağımsızlık mücadelesini başlatmasının 105. yıl dönümü olan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda, Antalya Büyükşehir Belediyesi ücretsiz toplu taşıma hizmeti sunma kararı aldı
Büyükşehir Belediyesi’ne ait resmi plakalı otobüsler ve Nostalji Tramvay ile Antray, 19 Mayıs Pazar günü halkı ücretsiz olarak taşıyacak.
Kaynak: TGRT Haber