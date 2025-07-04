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 | Murat Makas

Antalya'da yangın paniği! 2 eve sıçramadan söndürüldü

Antalya’da kuruyan otlar tutuştu, çıkan yangın 2 eve sıçramadan söndürüldü. Belediye ekipleri müdahalede bulunarak 2 evi son anda yanmaktan kurtardı.

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Antalya'da yangın paniği! 2 eve sıçramadan söndürüldü
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
04.07.2025
saat ikonu 11:40
|
GÜNCELLEME:
04.07.2025
saat ikonu 11:40

’da kuruyan otlardan çıkan paniğe neden oldu. Yangın 2 eve sıçramak üzereyken ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü.

ODUNLUK BÖLÜMÜ TUTUŞTU

Olay, ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi 6248. Sokak'ta bir gecekondunun bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kuru otların tutuşması ile çıkan yangın rüzgarın etkisiyle bahçede bulunan bir çam ağacına sıçradı. Kısa sürede alev alan ağaçtan sıçrayan kozalaklar, ikametin hemen bitişiğinde bulunan evin odunluk bölümünün tutuşmasına neden oldu. Alevleri gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım isterken, verilen adrese ekipleri sevk edildi. Bu sırada vatandaşlar çektikleri hortumla yangını söndürmeye çalıştı. Yakında bulunan ve dumanları görerek olay yerine gelen Kepez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı sulama aracı yangına müdahale etti. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin de müdahalesiyle yangın evlere sıçramadan söndürüldü.

Antalya'da yangın paniği! 2 eve sıçramadan söndürüldü

Yangını görünce hortum çekerek yangına müdahale etmeye çalıştıklarını belirten Sedat Önen, "Balkonda oturuyordum yangını gördüm. Çam ağacı yanıyordu. Hortum getirdim ama etki etmedi. Allah'tan belediyeci arkadaşlar geldi, hemen müdahale ettiler" dedi.

''5 DAKİKA GEÇ KALINSA İKİ EV YANMIŞTI''

Yangına su tankeri ile ilk müdahaleyi yapan Hakan Özgöl ise, "İtfaiyeye haber verilmiş ama bizim Fen İşleri ekiplerimiz çalışma yaparken dumanları görmüş. Amirlerimize söyleyerek ilk müdahaleyi yaptık. 5 dakika geç kalınsa iki de yanmıştı. İtfaiye de kısa sürede gelerek yangına müdahale ederek söndürdü" şeklinde konuştu.

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