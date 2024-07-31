Antalya'da yaralanan adama şemsiyeli müdahale! İlginç görüntüler oluştu

31 Temmuz 2024 17:11 - Güncelleme : 31 Temmuz 2024 17:20

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Gazipaşa ilçesi ilginç görüntüler oluştu.

Gazi Mahallesi Fahri Leylek Caddesi’nde meydana gelen olayda, Fahri Leylek Caddesi üzerinde seyir halinde olan Mustafa Y. idaresindeki motosiklet ile Yılmaz Sokak’tan gelerek Fahri Leylek Caddesi’ne çıkan Niyazi G. idaresindeki kamyonet çarpıştı.

Çarpışma sonucu motosikletten parke zemine savrulan 69 yaşındaki motosiklet sürücüsü Mustafa Y. yaralandı.

Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

KARTON VE ŞEMSİYELERLE KORUDULAR

Ekiplerin gelmesini bekleyen çevredeki vatandaşlar, yaralının üzerini kartonlar ve şemsiyeler ile kapatarak sıcaktan etkilenmesini önlemeye çalıştı.

Alınan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaşlı adam, ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.