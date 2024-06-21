Antalya'daki ceset Müge Anlı olaylarını artmadı! Kimliği belirsiz bir kişinin vücut parçaları kayalıklarda bulundu

21 Haziran 2024 16:06 - Güncelleme : 21 Haziran 2024 16:08

Antalya'da kayalıklarda bir ceset bulundu. Kol, bacak ve baş kısımları bulunmayan kimliği belirsiz şahsın ilk incelemelere göre yaklaşık 4 ay önce öldüğü belirlendi.

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Olay, saat 13.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Fener Mahallesi Baba Burnu mevkiinde meydana geldi. Amatör dalgıçlık yapan ve yüzmek için denize giren bir vatandaş, yapay şelalenin denize döküldüğü noktadaki kayalıklarda insan vücuduna benzer bir cisim fark etti.

Kayalık alana yaklaşan ve cismi inceleyen vatandaş, yayılan kökü koku sonrası deniz polisi ile irtibata geçerek durumu bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden Antalya Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri, kol, bacak ve baş kısmı bulunmayan kimliği belirsiz cesedi yüzer sedye ile bota alarak Yat Limanı'na getirdi.

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Sadece gövde kısmı bulunan ve yaklaşık 4 aydır denizde olduğu tahmin edilen ceset, Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, cesedin denizde bulunma süresi ile eksik kısımları olması nedeniyle geçtiğimiz aylarda Kıbrıs açıklarında batan göçmen teknesi ve Antalya sahillerine vuran cesetlerle bağlantılı olabileceği değerlendiriliyor.