Antalya'daki kazada kaskın önemi bir kez daha ortaya çıktı

28 Haziran 2024 00:15 - Güncelleme : 28 Haziran 2024 00:24

Gazipaşa Sanayi Kavşağı'nda meydana gelen kazada motosikletle ticari araç sürücüsü sabah saatlerinde çarpıştı. Kahylar Mahallesi’ne yönüne seyir halinde olan Sedat Ö.Ç.’nin kullandığı 65 ABR 506 plakalı ticari araç, Rüstem T. idaresindeki 07 UU 524 motosikletle çarpıştı. Kazada yaralanan sürücüyü ölümden başındaki kaskı kurtardı.

YARALI KURTULDU

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Alınan ihbarın ardından olay yerinde polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı motosiklet sürücüsü ileri tetkik ve tedavisi için Alanya’ya sevk edildi.

KASK SAYESİNDE HAYATI KURTULDU

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsünün kask kullanması, hayatını kurtardı. Sürücünün başında takılı olan kaskın kaza sırasında kırıldığı görüldü. Sürücünün kask takmaması durumunda hayatından olabileceği kaydedildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.