Antalya'yı daha önce uyarmıştı! Naci Görür'den deprem sonrası kritik açıklama

30 Kasım 2024 12:30 - Güncelleme : 30 Kasım 2024 15:16

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, geçtiğimiz hafta Antalya bölgesindeki fay hatlarının 7 ve üzeri büyüklükte depremler üretebileceği konusunda uyarıda bulunmuş ve “Er ya da geç, az ya da çok afetle karşılaşacağız. Gelin, kentlerimizi afete dirençli hale getirelim ve bunu talep edelim” çağrısında bulunmuştu. AFAD, dün akşam saat 22.13’te Akdeniz’de 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür'den yeni bir açıklama geldi.