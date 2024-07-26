Antalya'yı temmuz ayında sağanak vurdu, yollar göle döndü: Peş peşe kazalar yaşandı

26 Temmuz 2024 02:28 - Güncelleme : 26 Temmuz 2024 02:32

Van'da çobanların hayvan otlatma kavgası faciayla sonuçlandı: Ölü ve yaralılar var!

Van'da çobanların hayvan otlatma kavgası faciayla sonuçlandı: Ölü ve yaralılar var!

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından iç batı bölgesinde gök gürültülü sağanak yağışlar etkili oldu. Bugün saat 22.30 sıralarında Antalya'da yaklaşık 1 saat süren sağanak yağış ve fırtına yaşamı olumsuz etkiledi.

Şiddetli fırtına ile yağışa hazırlıksız yakalanan Antalyalılar kaçış noktası olarak otobüs durakları ya da apartman altlarını tercih etti. Yollar göle dönerken araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

KAZALARI BERABERİNDE GETİRDİ

Yağışla beraber şehir merkezindeki yollarda trafik sıkışıklığı yaşanırken, bazı noktalarda da su birikintileri oluştu. Rüzgarla devrilen ağaçlar, park halindeki otomobillere zarar verdi. Sağanak yağışla beraber kazalar da meydana geldi. Saat 23.00 sıralarında Antalya D-400 karayolu havalimanı kavşağında, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen midibüs önce yol kenarındaki refüj ve demir bariyere, ardından yol kenarında bulunan aydınlatma direğine çarparak yan devrildi.

FACİANIN EŞİĞİNDEN DÖNÜLDÜ

Yan devrilen midibüs daha sonra ise Gökçe T. yönetiminde bulunan otomobile çarptı. Kazada yaralanan midibüs sürücüsü 112 ekipleri tarafından kepez Devlet Hastanesine götürülürken, minibüs içerisinde yolcu olmaması ise büyük bir facianın yaşanmasına engel oldu. Kazayı yara almadan atlatan otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.