Aparman sakinlerini çileden çıkartan karar! Tacizden vuruldu 12 milyon TL tazminat kazandı

27 Eylül 2024 19:51 - Güncelleme : 27 Eylül 2024 20:29

Adana’da beş yıl önce, bir apartman sakini kadını taciz ettiği iddiasıyla kadının kocası tarafından vurularak felç kalan apartman görevlisi, açtığı iş kazası davasını kazanarak 12 milyon TL tazminat hakkı kazandı.

Seyhan​ ilçesindeki bir sitede oturan Caner Şahin, apartman görevlisi Rıdvan Uçar'ı eşine sözlü tacizde bulunduğu gerekçesiyle silahla vurmuştu. Bu anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına da yansımıştı. Ağır yaralanan Uçar, çağrılan ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınmış ve felç kalmıştı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Adana​ Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet​ Büro Amirliği dedektifleri olay yerine giderek zanlı Caner Şahin'i gözaltına aldı. Şüpheli, emniyetteki işlemin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

TAZMİNAT DAVASI AÇTI

Rıdvan Uçar tedavi gördüğü hastanede hayati tehlikesini atlattı fakat felç kaldı. Uçar, felç kalınca site yönetimi tarafından hakları verilerek işten çıkartıldı. Ancak Uçar, avukatı aracılığıyla sitede çalıştığı sırada vurulup felç kaldığı için bunun bir iş kazası olduğunu iddia ederek tazminat davası açtı. Mahkeme ise siteyi 12 milyon lira tazminat ödemeye mahkum etti.

HERKESE İCRA GELDİ

Apartmanın yöneticisi Ünal Bozkurt (36) yaptığı açıklamada, “2019 yılında kapıcımız, bir site sakinimizin hanımına laf atması sonucu kavga çıktı. Kavgada laf atılan kadının kocası, kapıcıyı vurdu. Kapıcı felç kaldı. Bizim karşımıza 5 yıl sonra 12 milyon gibi ciddi bir rakam ceza kesiliyor. Herkese icra geldi ve daire başına 57 bin 306 lira borç yazıldı. İki kişi arasında yaşanan olaydan dolayı tüm siteye kesilen bu cezayı kimsenin ödeyecek durumu yok” dedi.

APARTMAN SAKİNLERİ TEPKİLİ

Verilen cezaya tepki gösteren site sakini Ayhan Türker (52), “12 milyon az para mı. Başkalarının husumeti nedeniyle site sakinlerine ceza verilmesi yanlış. Bu karar verilirken hiç mi vicdanları sızlamadı. Bu kadar parayı nasıl ödeyecek bu site sakinleri. Daire başına 60 bin lira cezayı nasıl ödeyeceğiz. Bize bu cezayla ilgili bilgi verilmedi. Ben şahsıma bu parayı ödeyemeyeceğim” şeklinde konuştu.