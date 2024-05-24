Apartman alevlere teslim oldu: Çok sayıda ölü ve yaralı var

24 May 2024 09:53 - Güncelleme : 24 May 2024 10:01

Vietnam’ın başkenti Hanoi'de bir apartmanda yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede bütün binayı kapladığı yangın büyük bir faciaya neden oldu.

DAR SOKAKLAR ÇALIŞMALARI ZORLAŞTIRDI

Yangının hemen ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, 24 kişinin bulunduğu binadaki yangına müdahale ederken, binanın 2 metre genişliğinde dar bir sokakta yer alması yangın söndürme çalışmalarını zorlaştırdı.

EN AZ 14 ÖLÜ, 6 YARALI

Yaklaşık 1 saatte kontrol altına alınan yangında en az 14 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı belirtildi. Yangının binanın birinci katında bulunan elektrikli bisiklet dükkanında çıktığını değerlendiren yetkililer, detaylı soruşturma başlatıldığını açıkladı.

İLK DÖRT AYDA BİN 555 YANGIN VE PATLAMA

Öte yandan Vietnam Genel İstatistik Ofisi verilerine göre; ülkede bu yılın ilk dört ayında toplam bin 555 yangın ve patlama meydana geldi. 28 kişinin ölümüne, 26 kişinin yaralanmasına yol açan yangın ve patlamalar, yaklaşık 3,5 milyon dolarlık maddi zarara neden oldu.