Apartman dairesinde şiddetli patlama:1 ölü! Beşinci kattan aşağı düştü

24 May 2024 13:57 - Güncelleme : 24 May 2024 13:59

Bitlis'in Tatvan ilçesinde bulunan bir apartmanın en üst katında henüz belirlenemeyen nedenle büyük bir patlama meydana geldi. Patlamanın ardından binada yangın çıktı.

Patlama sesinin duyan vatandaşlar hemen durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda; itfaiye, 112 Acil Sağlık, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.

İhbarın ardından kısa sürede bölgeye ulaşan itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Güvenlik güçleri ise binadaki daireler ile çevredeki evleri tahliye etti.

PATLAMANIN ETKİSİYLE AŞAĞIYA DÜŞTÜ

Patlamanın meydana geldiği beşinci kattaki daireden düşen kişi hayatını kaybetti. Tatvan Kaymakamı Remzi Demir, olay yerinde incelemelerde bulundu, görevlilerden bilgi aldı.

PATLAMANIN NEDENİ HENÜZ TESPİT EDİLEMEDİ

Bölgedeki çalışmalara katılan Arama ve Kurtarma Derneği (AKUT) İl Temsilcisi Fevzi Epözdemir, patlamanın nedeninin bilinmediğini, soğutma çalışmalarının sürdüğünü söyledi.