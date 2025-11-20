Apartman koridorunda dehşet olay! Önce kadını öldürdü sonra kendine sıktı

Edirne'nin Enez ilçesinde apartman koridorunda adeta vahşet yaşandı. Eşiyle birlikte Enez'de bulunan konutlarda yaşayan Türkan Demirci (68), akşam saatlerinde apartman koridoruna çıktığı sırada kendisini bekleyen Cemali Sönmez (70) ile karşılaştı.

GÖRÜR GÖRMEZ ATEŞ AÇTI

Sönmez, Demirci’yi görür görmez başına tek el ateş etti ardından apartmanın bahçesine çıkarak silahı bu kez kendi başına doğrultup ateşledi.

Silah seslerini duyan apartman sakinleri panikle dışarı koştu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede her iki kişinin de olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

GENİŞ ÇAPLI SORUŞTURMA BAŞLADI

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından cenazeler Enez Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Olayı gören apartman sakini Necmiye Esen Hadi, "Önce kadını vurdu, sonra da kendini vurdu. Her şey bir anda oldu" dedi.