Ara tatil başladı: İstanbul’da trafik durma noktasına geldi!
Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
08 Kasım 2024 18:44 - Güncelleme : 08 Kasım 2024 18:44
İstanbul trafiğinde 'ara tatil' yoğunluğu gözlendi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yoğunluk haritasına göre saat 18.00 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 76 olarak ölçüldü.
İstanbul'da haftanın son iş gününde okulların kapanması ve ara tatilin başlamasıyla birlikte Yenibosna E-5 Karayolu'nda trafik yoğunluğu oluştu.
DURMA NOKTASINA GELDİ
Haftanın son iş gününde Yenibosna E-5 Karayolu'nda, 2024-2025 eğitim-öğretim yılının 9 günlük ara tatilinin başlamasıyla birlikte trafik yoğunluğu oluştu. Tatille birlikte servislerin eve dönüşleri ve iş çıkışları nedeniyle trafik zaman zaman durma noktasına geldi.
YÜZDE 76 ÖLÇÜLDÜ
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yoğunluk haritasına göre saat 18.00 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 76 olarak ölçüldü.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı