Araba hayali kuran baba - oğul büyük şok yaşadı! Dolandırıcıların akılalmaz yöntemi ortaya çıktı

21 Aralık 2024 08:19 - Güncelleme : 21 Aralık 2024 08:29

Dolandırıcıların hedefinde bu kez İstanbul'da otobüs şoförlüğü yapan Şenol A. ve babası vardı. Baba Demirali A.'yı arayan dolandırıcılar 500 bin lira kredi vaadiyle baba oğulu tuzağa düşürdü. Araba hayaliyle kredi teklifini kabul eden baba oğulun başına gelmeyen kalmadı. İşte detaylar...

Dolandırıcılar vatandaşları tuzağa düşürmek için her gün yeni yöntemlerle karşımıza çıkıyor. Bu kez hedefte ise bir baba oğul vardı. Sultangazi'de yaklaşık bir sene önce otobüs şoförü olarak çalışan 40 yaşındaki Şenol A. ve babası 65 yaşındaki Demirali A., telefon dolandırıcılarının oyununa geldi.

BANKA GÖREVLİSİ GİBİ ARADILAR

Otobüs şoförü Şenol A. ve babası Demirali A., olay günü bozulan otobüsün parçalarını söküp tamir etmeye çalışırken Demirali A.'nın telefonu çaldı. İddiaya göre telefonun diğer ucundakiler Demirali A.'ya kendilerini banka görevlisi gibi tanıtarak kredi puanının yüksek olduğunu söyleyip kredi çekmek isteyip istemediğini sordu. Bunun üzerine araba almak isteyen yaşlı adam, bunun iyi bir fırsat olduğunu düşünerek kredi teklifini kabul etti.

500 BİN LİRALIK KREDİ VAADİ

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; dolandırıcılar iddiaya göre Demirali A.'ya adına 500 bin lira kredi çıktığını, krediyi çekebilmesi için cep telefonuna gelen SMS kodlarını kendilerine söylemesi gerektiğini söyledi. Durumdan şüphelenmeyen Demirali A., araba hayaliyle cep telefonuna gönderilen SMS kodlarını konuştuğu kişilere söyledi. Bunun üzerine telefondakiler Demirali A.'ya "güvence bedeli" olarak oğlu Şenol A.'nın hesabına 19 bin lira para göndereceklerini söyleyince yaşlı adam, yanında bulunan oğlu Şenol A.'ya "Senin hesabına 19.000,00 TL para gönderildi" diyerek cep telefonunu uzattı.

ARABA HAYALİ KURARKEN BÜYÜK ŞOK YAŞADILAR

Bu sefer dolandırıcılar Şenol A.'dan hesabına gelen 19 bin lirayı söyledikleri banka hesabına göndermesini istedi. Sözde bankacıların kredi parasının babasına gönderileceğini söylemeleri üzerine, buna inanan Şenol A., hesabına gelen parayı gönderdi. Ancak baba oğul, yaşanan olayın ardından kendilerini arayan numaraya bir daha ulaşamadı. Kandırıldıklarını anlayan ikili, savcılığın yolunu tuttu.

DOLAR YAPIP BİRBİRLERİNE GÖNDERMİŞLER

Baba oğulun şikayeti sonucu savcılık soruşturma başlattı. Bu kapsamda savcılık Şenol A.'nın parayı gönderdiği hesabın şüpheli Necati Ö.'ye ait olduğunu tespit etti. İlgili bankadan gelen yazıda ise şüpheli Necati Ö.'nin söz konusu parayı aynı tarihte internet bankacılığı aracılığıyla başka bir hesaba gönderdiği ve dolar alış işlemi gerçekleştirdiği, dolarları da diğer şüpheli İbrahim Ç.'ye havale yoluyla ilettiği ortaya çıktı.

'PES' DEDİRTEN SAVUNMA

Şüpheli İbrahim Ç.'nin alınan ifadesinde, hesabın kendisine ait olduğunu, bir yıl önce İstanbul'da iken banka kartlarının içinde bulunduğu cüzdanını kaybettiğini, kayıt eşyaların içini resmi bir kuruma müracaat etmediğini ileri sürerken şüpheli Necati Ö. ise ifadesinde, bir sene önce Facebook sitesinde gördüğü banka kartları karşılığında para verileceğine ilişkini ilanı görmesi üzerine, ilanı veren kişiyle irtibata geçtiğini, 5 bin lira karşılığında banka kartlarını ilanı verene kişiye kuryeyle gönderdiğini iddia etti.

AYNI SUÇTAN İZMİR'DE DE YARGILANMIŞ

Savcılık yapılan araştırmalar sonucunda şüphelilerden İbrahim Ç. hakkında benzer şekilde uygun kredi vaadi ile, kendisini banka görevlisi olarak tanıtarak gerçekleştirmiş olduğu nitelikli dolandırıcılık eyleminden dolayı Karşıyaka 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığını ve ceza aldığını ortaya çıkardı. Bu şekilde üzerlerine atılı suçu işledikleri belirlenen şüpheliler İbrahim Ç. ve Necati Ö.'ye "Dolandırıcılık" suçundan ayrı ayrı 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.