Arabada uyuyakaldı, egzoz gazından hayatını kaybetti

29 Haziran 2024 05:03 - Güncelleme : 29 Haziran 2024 05:42

Yüzbinlerce kişi hayatını onun yüzünden kaybedecek! İstanbul’da 3 ilçe için kırmızı alarm

Yüzbinlerce kişi hayatını onun yüzünden kaybedecek! İstanbul’da 3 ilçe için kırmızı alarm

Bursa'nın Yıldırım ilçesi Beyazıt Mahallesi 1. Çetin Sokak üzerinde bulunan bir evin garajında feci bir olay meydana geldi.

EGZOZ GAZINDAN ZEHİRLENDİ

Edinilen bilgiye göre, Alpaslan Yıldırım (36) garajında bulunan otomobilinin içinde uyuyakaldı. Bir süre sonra haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Garaj kapısın polis ekiplerince açıldı. Sağlık ekipleri, araç içerisinde yatan Alpaslan Yıldırım'ın egzozdan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlendiğini belirledi.

Yıldırım, sağlık ekiplerince Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan Yıldırım, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.