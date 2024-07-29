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Arabası gözünün önünde çalındı! Hırsızların peşlerinden koştuğu anlar kamerada

Editör: Rümeysa Kaya / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
29 Temmuz 2024 10:03 - Güncelleme : 29 Temmuz 2024 11:03

Bursa'da bir kişi sigara almak için arabasını çalışır vaziyette bırakıp büfeye girince olanlar oldu. 2 hırsız çalışan aracı görünce gaza basıp kaçtı ancak çalıntı otomobille kazaya karışınca polis tarafından yakalandı. Aracının çalındığını gören mağdur adamın hırsızların peşinden koştuğu anlar ise kameralara yansıdı.

Bursa'nın Nilüfer ilçesi Kültür Mahallesi'nde işe giden kişi sigara almak için büfenin önüne yanaştı. Bu esnada dışarıda gezen sabıkası bulunan İ.H. ile arkadaşı O.O., otomobilin çalışır vaziyette olduğunu gördü.

Arabası gözünün önünde çalındı! Hırsızların peşlerinden koştuğu anlar kamerada - 1. Resim

Şüphelilerden İ.H. hızlı hareketlerle hemen araca binip arkadaşını alarak kayıplara karıştı. Aracın çalındığını gören mağdur adam ise önce peşinden koşturdu sonra da polis ekiplerini aradı.

Arabası gözünün önünde çalındı! Hırsızların peşlerinden koştuğu anlar kamerada - 2. Resim

Devreye Asayiş Şube Müdürlüğü, Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri girdi.

Arabası gözünün önünde çalındı! Hırsızların peşlerinden koştuğu anlar kamerada - 3. Resim

KAZAYA KARIŞMIŞLAR

Şüphelileri yakalamak için onlarca güvenlik kamerası izleyen ekipler çok geçmeden aracın yerini tespit etti. Araçla kazaya karışan 2 şüpheli otomobili olduğu yerde bırakıp yaya olarak kaçtılar.

Arabası gözünün önünde çalındı! Hırsızların peşlerinden koştuğu anlar kamerada - 4. Resim

Takibe devam eden polis, kimliğini tespit ettiği İ.H.'yi yaptığı operasyon ile evinde yakaladı. Hakim karşısına çıkan şüpheliye ev hapsi verilirken, 56 ayrı suç dosyası olduğu öğrenildi.

Arabası gözünün önünde çalındı! Hırsızların peşlerinden koştuğu anlar kamerada - 5. Resim

Öte yandan, diğer şüphelinin yakalanması için ekipler aramaya devam ediyor. Kazalı arac da sahibine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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