Arabayla çocuğun üzerinden geçti! Sebebi kan dondurdu
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: Tgrthaber.com
22 Ağustos 2024 11:46 - Güncelleme : 22 Ağustos 2024 11:47
Bolu'da husumetlisinin çocuğunu yolda gören kadın dehşet saçtı. İddiaya göre, arabayla seyir halinde olan kadın, çocuğu fark edince üzerinden geçti.
Bolu'da yaşanan korkunç olay sosyal medyanın gündemine oturdu. Çocuklar kaldırımın kenarında oyun oynarken dehşeti yaşadı.
ARABAYLA EZDİ
İddiaya göre, husumetlisinin çocuğunu yolda gören kadın, arabayla çocuğun üzerinden geçti. Çocuk arabanın altında kalırken, yanındaki diğer çocuk büyük bir panikle arkadaşına yardım etmek istedi.
Kadın da arabadan inerek çocuğa yardım etmeye çalıştı. Arkadaşı ezilen çocuğun korkudan ne yapacağını bilemediği anlar kameraya yansıdı.
KADIN SERBEST BIRAKILDI
Çocuk, birkaç kırıkla kurtulurken kadın ise serbest bırakıldı.
Kaynak: Tgrthaber.com