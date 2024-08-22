Arabayla çocuğun üzerinden geçti! Sebebi kan dondurdu

22 Ağustos 2024 11:46 - Güncelleme : 22 Ağustos 2024 11:47

Bolu'da yaşanan korkunç olay sosyal medyanın gündemine oturdu. Çocuklar kaldırımın kenarında oyun oynarken dehşeti yaşadı.

ARABAYLA EZDİ

İddiaya göre, husumetlisinin çocuğunu yolda gören kadın, arabayla çocuğun üzerinden geçti. Çocuk arabanın altında kalırken, yanındaki diğer çocuk büyük bir panikle arkadaşına yardım etmek istedi.

Kadın da arabadan inerek çocuğa yardım etmeye çalıştı. Arkadaşı ezilen çocuğun korkudan ne yapacağını bilemediği anlar kameraya yansıdı.

KADIN SERBEST BIRAKILDI