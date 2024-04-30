Araç alacaklara uyarı! 'Sazan sarmalı'na düşmeyin

30 Nisan 2024 13:35 - Güncelleme : 30 Nisan 2024 13:36

Birçok vatandaş araç alım-satımında mağdur oluyor. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü sosyal medya hesabından, araç alım-satımı yapılırken "sazan sarmalı" olarak adlandırılan dolandırıcılık türüne karşı vatandaşların dikkatli olması uyarısında bulunuldu.

SAHİBİ HARİCİNDE KİMSEYLE GÖRÜŞMEYİN

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklama şu şekilde:

"Çok ucuza buldum demeyin, sazan sarmalı oyununa gelmeyin. Araç satış işlemleri boyunca ruhsatın asıl sahibi haricinde hiçbir kişiyle görüşmeyiniz. Noterdeki araç devri esnasında aracın ücretini arkadaş, akraba ve kuzen olarak tanıtılan üçüncü kişilere göndermeniz isteniyorsa dolandırılıyor olabilirsiniz. Dikkatli olalım ve birikimlerimizi dolandırıcılara kaptırmayalım."