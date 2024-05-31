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İzmir'de korkunç infaz! Aracının içinde katledildi

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
31 May 2024 08:10 - Güncelleme : 31 May 2024 08:14
İzmir&#039;de korkunç infaz! Aracının içinde katledildi

45 yaşında iki çocuk babası adam, otomobilinde uğradığı korkunç saldırı sonucu hayatını kaybetti.

İzmir'de meydana gelen dehşete düşüren olayda iddiaya göre otomobilinde bulunan iki çocuk babası Gerçek Atçı (45), kimliği henüz belirlenemeyen şüpheli veya şüpheliler tarafından silahlı saldırıya uğradı.

ARAÇ İÇİNDE İNFAZ!

Atçı, otomobilinin içerisinde kanlar içerisinde kalırken durum çevredeki vatandaşlar tarafından 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliğini sağlarken, sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Gerçek Atçı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Atçı'nın cenazesi, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olay Yeri İnceleme ekipleri, silahlı saldırının yaşandığı yerde çalışmalar yürütürken, olayı gerçekleştiren şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için polis ekipleri tarafından başlatılan çalışma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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