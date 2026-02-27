Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlandı. Bugünden itibaren trafikte ısrarlı takip eden, alkollü araç kullanan, kavga etmek için araçtan inen sürücülere ağır cezalar kesilecek. Ticaret Bakanlığı yasal düzenlemelere aykırı olan APP plakalar için de kanunda sert ve caydırıcı cezalar yer alıyor. Yasa dışı, sahte mühür, sahte karekodlarla kalın karakterli, vernikli olarak satılan APP plaka kullananlara 280 bin liraya kadar ceza kesilecek.

Dinle

Araç sahipleri dikkat! Hapis ve 280 bin lira cezası var: Kullanıyorsanız hemen değiştirin Tarayıcınız audio elementini desteklemiyor. 0:00 151

800 LİRAYA SATIYORLAR

APP plakalar ilan sitelerinde, kendi kurdukları web sitelerinde satılıyor. İstenen plaka rakam ve harfleri belirtilerek anında hazırlanan APP plakalar araçlara takılarak kullanılıyor.

Bu plakalar standart dışında ve Şoförler Odası'nın plaka basım yetkisi dışında basılıyor. Darphane'nin mührünün sahtesini üreterek APP plakalara basan kalpazanlar, son dönemdeki karekodlu plaka uygulamasını da ek ücret karşılığında plakalara yerleştiriyor.

Birçok araç sahibi aracında APP plaka olduğunun da farkında değil. İkinci el olarak aldığı araçta üstünde gelen plakayı kullanmaya devam ediyor ve ilk polis uygulama noktasında büyük cezalarla karşılaşıyor.

SAHTE PLAKAYA 140 BİN TL CEZA

Karayolları Trafik Kanunu'ndaki değişiklik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi ve cezalar sert şekilde yükseldi.

APP plakası olanlara ilişkin olarak "Plaka basım işlemini gerçekleştiren kuruluş tarafından verilmemiş plakayı, tescil kaydı bulunmayan plakayı veya sahte plakayı takan veya kullananlara 140.000 Türk lirası idari para cezası uygulanarak sürücü belgeleri otuz gün süreyle geri alınır." maddesi yürürlüğe girdi.

PARA CEZASI VE TRAFİKTEN MEN

Son ihlalin gerçekleştiği tarihten geriye doğru bir yıl içinde iki veya daha fazla ihlal edilmesi halinde her seferinde 280 bin Türk lirası idari para cezası uygulanarak sürücü belgeleri altmış gün süreyle geri alınacak ve araç altmış gün süre ile trafikten men edilecek. Ayrıca bu kişiler Türk Ceza Kanunu'nun 204'üncü maddesi hükmüne göre cezalandırılacak.

204'üncü madde "Bir resmî belgeyi sahte olarak düzenleyen, gerçek bir resmî belgeyi başkalarını aldatacak şekilde değiştiren veya sahte resmî belgeyi kullanan kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır." olarak yer alıyor.