Aracı 190 bin liraya kurşunlamıştı, tutuklandı

Samsun’un Atakum ilçesinde bir araca 190 bin lira karşılığında tabancayla ateş açan 19 yaşındaki şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

MERMİ İZLERİ TESPİT EDİLDİ

Olay, Atakum ilçesi Güzelyalı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, V.Y.'ye (35) ait araca H.K.T. (19) tarafından silahla ateş açıldı. Silahlı saldırının ardından kaçmaya çalışan şüpheli, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı yaya devriye ekiplerince olayın işlendiği sokakta suçüstü yakalandı. Yapılan incelemede aracın arka camı ile sol arka tamponunda mermi isabetleri tespit edildi. Gözaltına alınan H.K.T., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Şüphelinin ifadesinde 190 bin TL karşılığında bu işi yaptığını söylediği öğrenildi.

Tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen H.K.T. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.