Aracı durduramadı: Bebeği ve eşi için çaresizce çırpındı

13 Ağustos 2024 23:53 - Güncelleme : 14 Ağustos 2024 00:07

Alanya'da Sugözü Mahallesi Kütürüp Caddesi üzerinde Emre Alıcı, 31 yaşındaki eşi Esma Alıcı ve 1 yaşındaki bebeği Fatma Ela Alıcı ile safari aracıyla gezmeye çıktığı sırada aracın arıza yapmasıyla kabus gibi dakikalar yaşadı.

Saat 18.30 sıralarında 07 AYK 891 plakalı araç arıza verince Emre Alıcı aracı kontrol etmek için yokuşta durdu. Ön koltuğa doğru eğilerek kontrollerini yaparken bir anda aracın el freni boşaldı ve yokuş aşağı harekete geçti.

Emre Alıcı ne yaptıysa geri geri hızla hareket eden cipi kontrol edemedi ve araç içindekilerle yokuş aşağı yuvarlandı.

METRELERCE YÜKSEKTEN DÜŞTÜLER

Uçurumdan hemen önce çarpmanın etkisiyle Emre Alıcı durdurmaya çalıştığı araçtan düşerken, metrelerce yükseklikten inşaat malzemelerinin olduğu yere düşen araçta bulunan Esma Alıcı ve kızları Fatma Ela Alıcı ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipleri yaptıkları kontrollerde, araç içerisinde sıkışan Esma Alıcı’nın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı çocuk ise sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye götürüldüğü sırada yolda yaşamını yitirdi. Olay yerine gelen yakınları ise sinir krizi geçirdi. Anne ve kızın cansız bedenleri savcılık incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DURDURMAK İÇİN ÇABALADI

Aracın bir anda hareket etmeye başlaması, Emre Alıcı'nın aracı durdurmaya çalışması, araçtan düşmesi ve aracın uçurumun kenarında gözden kaybolduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.