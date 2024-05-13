Aracına çarpan İETT şoförünü ölümle tehdit etti: Harbi canını alacağım

13 May 2024 14:47 - Güncelleme : 13 May 2024 15:09

'Kız alıp verme' kavgasında kan aktı: Çok sayıda yaralı var

'Kız alıp verme' kavgasında kan aktı: Çok sayıda yaralı var

İstanbul Gaziosmanpaşa’da cumartesi günü akşam saatlerine doğru yaşanan olayda; seyir halinde olan İETT otobüsü yol kenarında hatalı şekilde park eden seyyar satıcının kamyonetine çarptı.

Kazada İETT otobüsünün camları kırılırken, patates yüklü kamyonette de hasar meydana geldi. Kazanın ardından İETT şoförü ve seyyar satıcı arasında tartışma çıktı.

İETT ŞOFÖRÜNÜN KOLU KIRILDI

Tartışma kısa süreli bir arbedeye dönüştü ve İETT şoförünün kolu kırıldı. Kazanın ardından İETT şoförü Uğur Sezer otobüsün içine binerek kapıları kilitledi.

"HARBİ CANINI ALACAĞIM, O KAPIYI ERKEKSEN AÇ"

Hatalı noktaya aracını park ederek seyyar satıcılık yapan şüpheli ise şoför Uğur Sezer’i tehdit ederek otobüsün kapısını yumruklamaya başladı. Otobüsün kapılarına vuran seyyar satıcı, şoför Uğur Sezer’i “Geri al geri, tente düşecek, harbi canını alacağım, o kapıyı erkeksen aç” şeklinde tehdit etti.

TEHDİTLER SAVURDUĞU ANLAR KAMERADA

Şoför ise cama vuran seyyar satıcıyı uyararak, "Cama vurma bekle, yasak geri alamam bekle, kardeş polis gelsin" dedi. Seyyar satıcının otobüsü yumruklayarak Uğur Sezer’i tehdit ettiği anlar ise cep telefonu kamerası tarafından anbean kaydedildi.