04 May 2024 20:53 - Güncelleme : 04 May 2024 21:08
Aracına malzeme yüklerken silahlı saldırıya uğradı
Sakarya’nın Serdivan ilçesinde müzik malzemelerini araca yüklerken silahlı saldırıya uğrayan şahıs yaralandı.
Editör: Rümeysa Kaya / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Sakarya’nın Serdivan ilçesinde meydana gelen olayda, müzik malzemelerini hafif ticari aracına yükleyen M.T.’ye cadde üzerinden geçen bir otomobil içerisinden silahla ateş edildi.
Kurşun bacağına isabet eden M.T. yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
TEDAVİ ALTINA ALINDI
Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi gerçekleştirilen yaralı, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekipleri, şahsı silahla yaralayarak kaçan şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı