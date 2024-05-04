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04 May 2024 20:53 - Güncelleme : 04 May 2024 21:08

Aracına malzeme yüklerken silahlı saldırıya uğradı

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde müzik malzemelerini araca yüklerken silahlı saldırıya uğrayan şahıs yaralandı.

Editör: Rümeysa Kaya / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde meydana gelen olayda, müzik malzemelerini hafif ticari aracına yükleyen M.T.’ye cadde üzerinden geçen bir otomobil içerisinden silahla ateş edildi.

Aracına malzeme yüklerken silahlı saldırıya uğradı - 1. Resim

Kurşun bacağına isabet eden M.T. yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Aracına malzeme yüklerken silahlı saldırıya uğradı - 2. Resim

TEDAVİ ALTINA ALINDI

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi gerçekleştirilen yaralı, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Aracına malzeme yüklerken silahlı saldırıya uğradı - 3. Resim

Polis ekipleri, şahsı silahla yaralayarak kaçan şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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