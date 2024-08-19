Aracında tonlarca at ve eşek eti yakalandı! Şoke eden savunma: Akrabalarıma dağıtacaktım
Adana'da polisin şüphelenip durdurduğu aracın içinden 1.5 ton at ve eşek eti ele geçirildi. Kasap olduğunu belirten sürücü savunmasında "Akrabalarıma dağıtacaktım" dedi.
Adana'da şaşkına çeviren bir olay yaşandı. Yüreğir polisleri durdukları hafif ticari aracın içerisinden 1.5 ton at ve eşek eti olduğu tahmin edilen tek tırnaklı hayvan eti ele geçirdi. Kasap olduğunu öne süren kişinin ise savunmasında, "Akrabalarıma dağıtacaktım" dediği öğrenildi.
ŞÜPHE ÜZERİNE ARAÇ DURDURULDU
Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı devriye ekipleri, şüphelendiği hafif ticari aracı durdurdu. Araçtaki siyah poşetten şüphelenen polis içerisine baktığında etleri görünce şaşkına döndü.
VETERİNER ÇAĞIRILDI
Olay yerine Tarım İl Müdürlüğüne bağlı veteriner hekim çağırıldı. Veteriner hekim yaptığı kontrolde etlerin tek tırnaklı hayvan eti olduğunu belirledi.
ŞOK SAVUNMA
1.5 ton et ise imha edilmek üzere görevliler tarafından teslim alındı. Kasap olduğunu söyleyen Nurettin S. ise savunmasıyla şaşkına çevirdi. "Etler bana ait, ben kendim kestim" diyen şüpheli "Akrabalarıma dağıtacaktım" dedi. Nurettin S.’ye ‘Bozulmuş değiştirilmiş gıda’ suçundan işlem yapıldı.