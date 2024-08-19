Aracında tonlarca at ve eşek eti yakalandı! Şoke eden savunma: Akrabalarıma dağıtacaktım

19 Ağustos 2024 12:48 - Güncelleme : 19 Ağustos 2024 13:10

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Adana'da şaşkına çeviren bir olay yaşandı. Yüreğir polisleri durdukları hafif ticari aracın içerisinden 1.5 ton at ve eşek eti olduğu tahmin edilen tek tırnaklı hayvan eti ele geçirdi. Kasap olduğunu öne süren kişinin ise savunmasında, "Akrabalarıma dağıtacaktım" dediği öğrenildi.

ŞÜPHE ÜZERİNE ARAÇ DURDURULDU

Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı devriye ekipleri, şüphelendiği hafif ticari aracı durdurdu. Araçtaki siyah poşetten şüphelenen polis içerisine baktığında etleri görünce şaşkına döndü.

VETERİNER ÇAĞIRILDI

Olay yerine Tarım İl Müdürlüğüne bağlı veteriner hekim çağırıldı. Veteriner hekim yaptığı kontrolde etlerin tek tırnaklı hayvan eti olduğunu belirledi.

ŞOK SAVUNMA

1.5 ton et ise imha edilmek üzere görevliler tarafından teslim alındı. Kasap olduğunu söyleyen Nurettin S. ise savunmasıyla şaşkına çevirdi. "Etler bana ait, ben kendim kestim" diyen şüpheli "Akrabalarıma dağıtacaktım" dedi. Nurettin S.’ye ‘Bozulmuş değiştirilmiş gıda’ suçundan işlem yapıldı.